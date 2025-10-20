Sommer a Inter TV | Mi sento bene se giochiamo come a Roma possiamo vincere

Inter News 24 Sommer, estremo difensore nerazzurro, ha parlato della sfida di domani contro l’Union Saint Gilloise ai microfoni di Inter TV: le parole del portiere svizzero. Yann Sommer ha parlato ai microfoni di Inter TV alla vigilia della sfida di Champions League contro l’ Union SG, mettendo in evidenza l’importanza di fare punti in questa fase del torneo. Il portiere nerazzurro ha esordito dicendo: «Mi sento bene ora, è sempre una grande cosa giocare in Champions League. Domani affrontiamo una squadra forte e sarà una bella partita, vogliamo vincere e fare una bella prestazione. Questo è il nostro obiettivo». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sommer a Inter TV: «Mi sento bene, se giochiamo come a Roma possiamo vincere»

