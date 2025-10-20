Solofra l' intervento dei Carabinieri per un caso di violenza domestica

Nella serata di ieri, a Solofra, i Carabinieri della locale Compagnia sono intervenuti in seguito a una segnalazione per un caso di violenza domestica. Sul posto i militari hanno identificato le persone presenti e avviato le indagini per accertare la dinamica dei fatti.Al momento, le verifiche. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

