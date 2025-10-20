Solo un pretesto il podcast del progetto Giovani Onde che dà voce alle nuove generazioni

Nuove idee, progetti e storie possono nascere anche dai luoghi più inaspettati: una panchina, un campetto da basket, una stazione ferroviaria. È da qui che prende forma “Giovani Onde”, progetto di educativa di strada del Comune di Bergamo, che attraverso il laboratorio “Voice Over the Noise” ha dato vita al podcast “Solo un pretesto”. Uno spazio di creatività, sperimentazione, partecipazione, ma soprattutto ascolto, dove i ragazzi e ragazze si raccontano, si riscoprono e, allo stesso tempo riscrivono i contorni della città in cui vivono. “Giovani Onde” nasce nel 2021, dopo che la pandemia ha lasciato segni profondi nella vita dei giovani come isolamento, perdita di spazi sociali, fragilità emotiva, e, di fronte alle necessità di cambiamento, l’amministrazione comunale ha voluto sperimentare un nuovo modo di sostenere le giovani generazioni nei luoghi che vivono ogni giorno, costruendo legami di fiducia, ascolto e cura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it