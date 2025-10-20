Solo Leveling per il Giappone non è il miglior anime dell' anno | non sta neppure in top 3

Ai Newtype Anime Awards 2025, a sorpresa il titolo di Miglior Opera va a Makeine: Too Many Losing Heroines!, superando colossi come Solo Leveling e Il monologo della speziale. La stagione degli anime 2024-2025 si chiude con un colpo di scena: Solo Leveling, dato per favorito, non conquista il primo posto ai Newtype Anime Awards. A brillare è invece Makeine: Too Many Losing Heroines!, serie ironica e malinconica che ha conquistato pubblico e critica, ribaltando ogni previsione. Solo Leveling fuori dal podio Durante la cerimonia annuale dei Newtype Anime Awards, tenutasi in Giappone, il premio per la Miglior Opera (categoria TV Broadcast & Streaming) è andato a Makeine: Too Many Losing Heroines!, che ha superato in classifica Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX e Il monologo della speziale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

