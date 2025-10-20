Solo Leveling non è l’anime dell’anno per il Giappone | ai Newtype Awards 2025 resta fuori dal podio

Per mesi avete sentito ripetere che Solo Leveling fosse l’anime simbolo del 2025. Lo è stato in molte classifiche globali, ha trascinato conversazioni, meme, maratone notturne. Eppure, quando in Giappone si è chiesto al pubblico di scegliere, l’esito è andato altrove. Makeine: Too Many Losing Heroines! ha messo tutti in fila nella categoria centrale dei . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

