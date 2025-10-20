Solo in Italia Vlahovic non è apprezzato all’estero c’è la fila | Tottenham Chelsea e United lo vogliono

Il rinnovo di contratto (che scadrà a giugno 2026) di Robert Lewandowski col Barcellona è sempre più in bilico. Per questo motivo, pare che il club catalano stia tenendo d’occhio Dusan Vlahovic, il cui contratto con la Juventus scadrà anch’esso nel 2026. Ma dall’Inghilterra arrivano voci che vedrebbero l’attaccante della Juve addirittura in Premier. Secondo quanto riportato da Football Insider, il Tottenham sarebbe ora in vantaggio su Chelsea e Manchester United nella corsa per assicurarsi l’attaccante serbo della Juventus, destinato a diventare uno dei protagonisti della prossima finestra di mercato invernale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Solo in Italia Vlahovic non è apprezzato, all’estero c’è la fila: Tottenham, Chelsea e United lo vogliono

