sofia corradi la professoressa che ci ha insegnato a essere europei

È morta a Roma il 17 ottobre Sofia Corradi. Aveva 91 anni. E il fatto che in molti non sappiano chi è, è una delle colpe gravi del nostro tempo. Sofia Corradi è stata, e sarà per sempre, una giurista enorme e soprattutto l’inventrice dell’Erasmus. Se siete andati a studiare sulla spiaggia di Barcellona, se siete stati ventenni che si sono sentiti come Hemngway a Parigi, se avete litigato con il freddo di Berlino o con la pioggia di Bruxelles, se vi siete fatti una canna a Valencia, beh, sappiate che a mandarvi laggiù a passare un anno incredibile è stata questa signora qui. Una signora che si è inventata l’equiparazione dei titoli di studio e degli esami in tutta Europa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

