Sociale farmaci di ' fascia C' scontati | l' iniziativa delle farmacie comunali cascinesi

L'amministrazione comunale di Cascina e Sogefarm hanno presentato la campagna delle farmacie comunali per il diritto alla salute, con sconti per i cittadini del 15% sui farmaci di fascia C. “Mi preme ricordare il ruolo sociale rivestito dalle farmacie comunali - ha detto il sindaco Michelangelo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Prezzi farmaci fascia C. Federfarma fa chiarezza - L’associazione dei titolari di farmacia interviene dopo la pubblicazione di alcuni articoli che facevano confusione sui prezzi dei farmaci di fascia C non chiarendo bene la differenza esistente tra ... Si legge su quotidianosanita.it

Concorrenza. Antitrust: “Sconti sui farmaci fascia C da applicare liberamente anche con premialità e fidelizzazione”. E sulle parafarmacie: “Sì a prenotazione visite e ... - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato le consuete proposte al Governo per la predisposizione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, con questi due temi ... Lo riporta quotidianosanita.it

Farmaci, aumentano i prezzi: «Curarsi costa l'8% in più» - Vivo solo della mia pensione e non so più come tirare a campare. Si legge su quotidianodipuglia.it