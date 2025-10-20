Snam Scornajenchi aggiunge un ingresso di peso alla squadra manageriale

Agostino Scornajenchi, alla guida di Snam da maggio 2025, sta completando la composizione della sua squadra manageriale. L’ultimo ingresso nella sede di San Donato – destinata entro fine anno a trasferirsi a Milano – è di peso: sarà infatti Giacomo D’Amico, 53 anni, a ricoprire il ruolo finora gestito ad interim dallo stesso Scornajenchi, quello di direttore Relazioni esterne, comunicazione e affari istituzionali. LEGGI ANCHE Snam, scelta la nuova responsabile della comunicazione. L’ad Scornajenchi si porta dietro un fedelissimo. Snam, riorganizzazione e nuove uscite. Silvia Marinari nuova Chief People Officer & Corporate Services di Snam. 🔗 Leggi su Lettera43.it

