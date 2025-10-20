Snam Scornajenchi aggiunge un ingresso di peso alla squadra manageriale
Agostino Scornajenchi, alla guida di Snam da maggio 2025, sta completando la composizione della sua squadra manageriale. L’ultimo ingresso nella sede di San Donato – destinata entro fine anno a trasferirsi a Milano – è di peso: sarà infatti Giacomo D’Amico, 53 anni, a ricoprire il ruolo finora gestito ad interim dallo stesso Scornajenchi, quello di direttore Relazioni esterne, comunicazione e affari istituzionali. LEGGI ANCHE Snam, scelta la nuova responsabile della comunicazione. L’ad Scornajenchi si porta dietro un fedelissimo. Snam, riorganizzazione e nuove uscite. Silvia Marinari nuova Chief People Officer & Corporate Services di Snam. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sono Mitico e Heath Technologies le due startup vincitrici della HyAccelerator 2025 – Net Zero Revolution Call4Startup, il programma di accelerazione corporate promosso da Snam (nella foto, l'a. d. Agostino Scornajenchi) per individuare e sostenere te... - X Vai su X
Snam gestisce in tutta Italia 12 siti di stoccaggio che garantiscono la sicurezza energetica del Paese bilanciando domanda e offerta di gas nei diversi periodi dell’anno. In estate, attraverso il processo di iniezione di gas, lo immagazziniamo in giacimenti esaust - facebook.com Vai su Facebook
Snam: Scornajenchi, non possiamo aspettare all'infinito ok tedesco a deal Oge - 'Snam non puo' aspettare all'infinito il via libera dell'autorita' tedesca alla sua prevista acquisizione di Open Grid Europe'. Lo riporta borsaitaliana.it
Scornajenchi, non ignorare limiti tecnici delle rinnovabili - Quando si dimenticano queste implicazioni ci si trova in situazioni come quella in cui si è trovata la Spagna e si ... msn.com scrive
Gas, Scornajenchi (Snam): "Stoccaggi al 90%, Italia da hub di destinazione a gateway europeo" - "Siamo all'inizio dell'inverno con il 90% degli stoccaggi di gas pieni, siamo contenti". teleborsa.it scrive