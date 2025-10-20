Sms truffa per rubarle 10mila euro dal conto | protagonisti due napoletani

Napolitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Agganciata con un sms truffa e indotta a effettuare due bonifici, per un totale di 9.800 euro, con la scusa di disconoscere e bloccare un bonifico dal proprio conto. È accaduto nell'agosto scorso a una 57enne di Montecosaro (Macerata) che poi aveva denunciato con il compagno l'accaduto ai. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

sms truffa rubarle 10milaSpariti 10mila euro con l’sms truffa. Denunciata coppia di napoletani - 900 euro in uscita dal conto corrente", ma il messaggio era una truffa. Secondo msn.com

sms truffa rubarle 10milaCirca 10mila euro sottratti tramite sms truffa, due denunciati - Agganciata con un sms truffa e indotta a effettuare due bonifici, per un totale di 9. Lo riporta ansa.it

sms truffa rubarle 10milaLa truffa dell’SMS di Unicredit con la conferma di disposizione da migliaia di euro. Come riconoscerla? - Tra le migliaia di truffe attive online e non ricordiamo quella che coinvolge finti SMS di Unicredit. Da startupitalia.eu

Cerca Video su questo argomento: Sms Truffa Rubarle 10mila