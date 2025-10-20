Sms truffa per rubarle 10mila euro dal conto | protagonisti due napoletani
Agganciata con un sms truffa e indotta a effettuare due bonifici, per un totale di 9.800 euro, con la scusa di disconoscere e bloccare un bonifico dal proprio conto. È accaduto nell'agosto scorso a una 57enne di Montecosaro (Macerata) che poi aveva denunciato con il compagno l'accaduto ai. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
