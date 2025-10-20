Smog nella pianura Padana | più casi di bronchiolite nei bambini
Uno studio coordinato dal Sant’Orsola e dall'Università di Bologna dimostra che l’esposizione ad alti livelli di polveri sottili incrementa il rischio di sviluppare infezioni virali acute nei bambini entro il primo anno di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Meteo: Allarme Smog, la Pianura Padana dentro una camera a gas, dati preoccupanti - facebook.com Vai su Facebook
#Meteo: #Allarme #Smog, la #Pianura #Padana dentro una camera a gas, dati preoccupanti - X Vai su X
Meteo: Allarme Smog, la Pianura Padana dentro una camera a gas, dati preoccupanti - In parole semplici, l'alta pressione crea un vero e proprio "coperchio" sopra l'Italia settentrionale. Scrive ilmeteo.it
Smog oltre i limiti in 3 province italiane: dove scattano misure anti inquinamento - Scattano le misure anti inquinamento in 3 province della Lombardia, dove nei giorni scorsi sono stati misurati allarmanti livelli di PM10 nell'aria. Segnala libero.it
Meteo, Nebbie e aria ferma in Pianura Padana: mattinate grigie, aria inquinata - Smog e nebbia avvolgono la Pianura Padana, con l’aria inquinata che arriva fino in Liguria. Scrive meteogiornale.it