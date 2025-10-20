Smentita Elly Schlein | Attentato a Ranucci cosa si è scoperto

Personaggi tv. – Una sera d'autunno tranquilla, il rumore del mare di Campo Ascolano in sottofondo. Poi, alle 22:17 di giovedì 17 ottobre, un boato rompe il silenzio. Davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, giornalista e volto storico di Report, un ordigno rudimentale esplode, distruggendo due automobili: una di sua proprietà e l'altra appartenente alla figlia. "Mia figlia era lì, poteva morire", ha raccontato con voce ferma ma visibilmente scossa. Nessun ferito, ma l'attacco ha riacceso un'ombra che da tempo accompagna il lavoro del cronista: quella delle intimidazioni mafiose.

