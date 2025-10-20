Smascherare la truffa dell’umanitarismo politico in medio oriente
Le polemiche maturate nelle ultime settimane attorno a Francesca Albanese hanno fatto discutere per una ragione buona e per una sbagliata. La ragione buona, naturalmente, è quella. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? #Milano – Ennesima truffa da “finto investimento” sventata grazie a una dashcam A Milano un uomo si è lanciato davanti a un’auto fingendo di essere stato investito, ma il conducente – grazie alla telecamera installata sul cruscotto – ha smascherato il tent - facebook.com Vai su Facebook
Falso carabiniere si presenta a casa di un'anziana, ma lei è appena stata a un incontro anti-truffa: smascherato - X Vai su X
Smascherare la truffa dell'umanitarismo politico in medio oriente - Francesca Albanese non è un caso isolato: il suo approccio, che punta a nazificare Israele, è condiviso dall’istituzione che rappresenta. Secondo ilfoglio.it