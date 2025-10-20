Smarrita gatta grigia in zona Cà Ossi

Forlitoday.it | 20 ott 2025

Scrive il segnalanteMinù non rientra a casa da sabato 19 ottobre. E' una gatta grigia con collare rosso e targhetta con numero di telefono. E' in zonaOssi, tra via Mazzatinti, viale Risorgimento e via Cà Rossa. In caso di avvistamenti contattare Ombretta 347 6527315. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

