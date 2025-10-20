Siulp Umbria Walter Cardinale nuovo segretario Al centro dell’agenda | organici formazione e progetti europei

Perugiatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cambio alla guida e una rinnovata strategia per rappresentare al meglio le istanze dei poliziotti umbri. Si è tenuto questa mattina, presso la sala riunioni della Questura di Perugia, il direttivo regionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia (SIULP), un incontro all’insegna. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

L'ultima volta di Claudia Cardinale in Umbria - L'attrice nel 2007 era stata a Terni per una serata in ricordo di Franco Molè, l'attore e regista scomparso pochi mesi prima dell'evento e ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Siulp Umbria Walter Cardinale