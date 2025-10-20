Sirene per Sara Campanella il ricordo che corre sulle strade di Messina grazie all' ambulanza della Misericordia
La Misericordia di Messina conferma il suo ruolo sociale non solo nella cura, ma anche nella memoria e nella sensibilizzazione, inaugurando una nuova ambulanza che porterà il nome di Sara Campanella. La cerimonia si terrà il 22 ottobre alle 19.30 nel cortile del Rettorato dell’Università di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
