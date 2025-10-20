Sinner | Rinunciare alla Coppa Davis una scelta difficile I due motivi del no a Volandri | le sue parole

Ilfattoquotidiano.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner non sarà al via delle Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Il numero 2 del mondo, impegnato questa settimana nell’ Atp 500 di Vienna, ha spiegato la sua decisione ai microfoni di Sky Sport: “L’importante è partire bene nel 2026 con l’ Australian Open e una settimana in più di preparazione cambia. È stata una scelta difficile, ma il fatto di aver già vinto due volte la Coppa Davis ha avuto un suo peso”, ha spiegato Sinner. Il numero 2 al mondo preferisce dunque concentrare le energie sulla prossima stagione, rinunciando all’ appuntamento con la maglia azzurra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

