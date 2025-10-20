Sinner | Rinunciare alla Coppa Davis una scelta difficile I due motivi del no a Volandri | le sue parole

Jannik Sinner non sarà al via delle Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Il numero 2 del mondo, impegnato questa settimana nell’ Atp 500 di Vienna, ha spiegato la sua decisione ai microfoni di Sky Sport: “L’importante è partire bene nel 2026 con l’ Australian Open e una settimana in più di preparazione cambia. È stata una scelta difficile, ma il fatto di aver già vinto due volte la Coppa Davis ha avuto un suo peso”, ha spiegato Sinner. Il numero 2 al mondo preferisce dunque concentrare le energie sulla prossima stagione, rinunciando all’ appuntamento con la maglia azzurra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner: “Rinunciare alla Coppa Davis una scelta difficile”. I due motivi del no a Volandri: le sue parole

Leggi anche questi approfondimenti

In conferenza stampa ad Almaty, Daniil Medvedev ha parlato del Six Kings Slam dopo la scelta di Stefanos Tsitsipas di rinunciare alla trasferta kazaka per unirsi a Jannik Sinner e compagni ? Courtesy of China Open #SpazioTennis #tennis #Medvedev - facebook.com Vai su Facebook

Sinner rinuncia alla Coppa Davis? I prossimi tornei di Jannik (che potrebbe fermarsi dopo le Atp Finals) - X Vai su X

Perché Sinner ha deciso di rinunciare alla Coppa Davis con l’Italia, aiutato dal regolamento - La scelta del numero due al mondo porta con sé due domande: poteva farlo e perché ha detto no all'Italia? Si legge su fanpage.it

Sinner: “Rinunciare alla Coppa Davis una scelta difficile”. I due motivi del no a Volandri: le sue parole - Jannik Sinner non sarà al via delle Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. ilfattoquotidiano.it scrive

Sinner dice no alla Coppa Davis, il tennista: «Scelta difficile, ma ho vinto già due volte». Le parole di Filippo Volandri e chi sono gli azzurri convocati - 2 del mondo non è stato chiamato da Filippo Volandri per le finali di Coppa Davis di Bologna a novembre. Segnala leggo.it