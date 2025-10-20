Sinner rinuncia alle Finali di Coppa Davis a Bologna Volandri | Non ha dato la sua disponibilità
Jannik Sinner rinuncia alle Finali di Coppa Davis 2025 che si terranno tra il 18 al 23 novembre a Bologna. Il numero 2 al mondo, trascinatore dell’Italia negli ultimi due trionfi, non ha dato la sua disponibilità. Il capitano Filippo Volandri ha quindi diramato la lista dei 5 convocati. Ci saranno Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
TUTTO DA DECIDERE Negli ultimi giorni sono circolate insistentemente voci sulla possibile rinuncia di Sinner alla Coppa Davis. Il direttore ha cercato di fare chiarezza, chiedendo direttamente a @janniksin al Six Kings Slam. Secondo voi Sinner ci sarà - facebook.com Vai su Facebook
Sinner rinuncia alla Coppa Davis? I prossimi tornei di Jannik (che potrebbe fermarsi dopo le Atp Finals) - X Vai su X
Jannik Sinner salta le finali di Coppa Davis con l’Italia: “Non ha dato la sua disponibilità” - Il numero due al mondo non figura tra i convocati dell'Italia per le Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre ... Da fanpage.it
Sinner rinuncia alla Davis. "Non ha dato la sua disponibilità" - Jannik Sinner non indosserà la maglia azzurra per le finali di Coppa Davis: l'altoatesino ha rinunciato a partecipare alla competizione ... Riporta ilgiornale.it
Sinner rinuncia alla Coppa Davis, è polemica: non si rinuncia all'Italia - Dopo il torneo in Arabia il numero 2 al mondo parteciperà alle Finals a Torino ... corriere.it scrive