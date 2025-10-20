Jannik Sinner rinuncia alle Finali di Coppa Davis 2025 che si terranno tra il 18 al 23 novembre a Bologna. Il numero 2 al mondo, trascinatore dell’Italia negli ultimi due trionfi, non ha dato la sua disponibilità. Il capitano Filippo Volandri ha quindi diramato la lista dei 5 convocati. Ci saranno Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner rinuncia alle Finali di Coppa Davis a Bologna. Volandri: “Non ha dato la sua disponibilità”