Sinner rinuncia alla Final Eight della Coppa Davis Scelta difficile ma l’ho già vinta due volte

«L’importante è partire bene nel 2026, una settimana in più di preparazione cambia. È una scelta difficile rinunciare alle Final, averla vinta già due volte ha avuto un suo peso ». Così Jannik Sinner spiega a Sky Sport perché non parteciperà alla Coppa Davis. Il Capitano del Team Italia by Lavoropiù, Filippo Volandri, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la Final 8 della Davis Cup, che si svolgerà dal 18 al 23 novembre 2025 sul veloce indoor della ‘SuperTennis Arena’ di BolognaFiere. E tra i convocati del quintetto azzurro l’altoatesino non c’era. «Non ha dato la sua disponibilità per il 2025. 🔗 Leggi su Open.online