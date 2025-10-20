Sinner rinuncia alla Final Eight della Coppa Davis Non ha dato la sua disponibilità

Open.online | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Capitano del Team Italia by Lavoropiù, Filippo Volandri, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la Final 8 della Davis Cup, che si svolgerà dal 18 al 23 novembre 2025 sul veloce indoor della ‘SuperTennis Arena’ di BolognaFiere. Tra i convocati del quintetto azzurro non c’è Jannik Sinner, che «non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra», specifica Volandri. Coppa Davis: chi gioca alla Final Eight. Questo il quintetto azzurro convocato: Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

sinner rinuncia final eightCoppa Davis, Jannik Sinner rinuncia alle Final Eight - Bologna è pronta ad abbracciare nuovamente la Coppa Davis, questa volta ospitandone la fase finale. Riporta msn.com

Sinner rinuncia alla Final Eight della Coppa Davis. «Non ha dato la sua disponibilità» - «La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra», ha dichiarato il capitano del team Italia Filippo Volandri ... Si legge su open.online

sinner rinuncia final eightJannik Sinner rinuncia alla Coppa Davis (ed è un problema per gli azzurri): ecco perché lo ha fatto - Il campione altoatesino, trascinatore dell’Italia negli ultimi due trionfi consecutivi in Coppa Davis, ha comunicato la sua indisponibilità per la Final Eight in programma a ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sinner Rinuncia Final Eight