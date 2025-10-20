Sinner rinuncia alla Final Eight della Coppa Davis Non ha dato la sua disponibilità

Il Capitano del Team Italia by Lavoropiù, Filippo Volandri, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la Final 8 della Davis Cup, che si svolgerà dal 18 al 23 novembre 2025 sul veloce indoor della ‘SuperTennis Arena’ di BolognaFiere. Tra i convocati del quintetto azzurro non c’è Jannik Sinner, che «non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra», specifica Volandri. Coppa Davis: chi gioca alla Final Eight. Questo il quintetto azzurro convocato: Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori. 🔗 Leggi su Open.online

