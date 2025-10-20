Sinner rinuncia alla Davis Non ha dato la sua disponibilità

-Articolo in aggiornamento- L'Italia difenderà la Coppa Davis vinta per due anni consecutivi senza il suo numero uno, Jannik Sinner, che ha rinunciato alla partecipazione della competizione che si terrà a Bologna dal 18 al 23 novembre. "Jannik non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra. Nel frattempo, posso contare su un gruppo pronto a lottare e a dare tutto per la maglia azzurra ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

