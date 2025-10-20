Sinner rinuncia alla Davis | ‘Non ha dato disponibilità’ gli appassionati italiani si dividono

Volandri annuncia le convocazioni azzurre. Filippo Volandri, capitano della nazionale italiana di tennis, ha ufficializzato i giocatori scelti per le Finals di Coppa Davis 2025 in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Tra i convocati figurano Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Andrea Vavassori. Assente di spicco sarà Jannik Sinner, numero 2 del mondo, che ha deciso di non dare la sua disponibilità per la stagione 2025. La rinuncia di Sinner: ‘La Coppa Davis resterà sempre casa sua’. “ Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra” – ha detto Volandri. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

