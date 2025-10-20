Sinner rinuncia alla Davis Cup | Scelta non semplice

AGI - Bologna è pronta ad abbracciare nuovamente la Coppa Davis, questa volta ospitandone la fase finale. Sarà la 'SuperTennis Arena' di Bologna Fiere ad accogliere - dal 18 al 23 novembre - le Final 8 del 2025. Ma senza il suo campione più atteso, Jannik Sinner. In vista dell'evento, il Capitano del Team Italia by Lavoropiù, Filippo Volandri, ha diramato le convocazioni ufficiali del quintetto azzurro che cercherà di conquistare il terzo titolo mondiale consecutivo, dopo la splendida doppietta centrata a Malaga nelle ultime due edizioni. I convocati per le Finals di Bologna sono Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Andrea Vavassori. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sinner rinuncia alla Davis Cup: "Scelta non semplice"

News recenti che potrebbero piacerti

Jannik Sinner rinuncia alla Coppa Davis: il numero 2 al mondo “non ha dato la sua disponibilità per il 2025”, ha detto il capitano Filippo Volandri. “La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra - facebook.com Vai su Facebook

Il Masters 1000 di Shanghai perde anche il n.3 al mondo. Dopo la rinuncia del n.1 Carlos Alcaraz e il ritiro del n.2 Jannik Sinner per crampi, il tedesco Alexander Zverev è stato eliminato nel terzo turno, battuto a sorpresa da Arthur Rinderknech. #ANSA https:// - X Vai su X

Sinner rinuncia alla Davis Cup: Italia a Bologna per il tris mondiale - Bologna è pronta ad abbracciare nuovamente la Coppa Davis, questa volta ospitandone la fase finale. Da msn.com

Sinner spiega la rinuncia alla Coppa Davis: "Una settimana in più è importante, sembra una banalità ma non lo è" - Jannik Sinner ha parlato a Sky spiegando brevemente il perché alla rinuncia della Coppa Davis: "E' stata una decisione difficile, ... Come scrive eurosport.it

Sinner spiega la rinuncia alla Davis: “Decisione sofferta, ma abbiamo già vinto due volte” - Il numero 2 del mondo ai microfoni di Sky Sport da Vienna ha spiegato il perché della rinuncia alla Coppa Davis Jannik Sinner ha deciso di saltare la Coppa Davis in questa stagione. Come scrive tennisitaliano.it