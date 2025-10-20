Sinner rinuncia alla Davis Cup | Scelta non semplice

AGI - Bologna è pronta ad abbracciare nuovamente la Coppa Davis, questa volta ospitandone la fase finale. Sarà la 'SuperTennis Arena' di Bologna Fiere ad accogliere - dal 18 al 23 novembre - le Final 8 del 2025. Ma senza il suo campione più atteso, Jannik Sinner. In vista dell'evento, il Capitano del Team Italia by Lavoropiù, Filippo Volandri, ha diramato le convocazioni ufficiali del quintetto azzurro che cercherà di conquistare il terzo titolo mondiale consecutivo, dopo la splendida doppietta centrata a Malaga nelle ultime due edizioni.  I convocati per le Finals di Bologna sono Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Andrea Vavassori. 🔗 Leggi su Agi.it

