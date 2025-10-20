Sinner rinuncia alla Davis Cup | Italia a Bologna per il tris mondiale

AGI - Bologna è pronta ad abbracciare nuovamente la Coppa Davis, questa volta ospitandone la fase finale. Sarà infatti la 'SuperTennis Arena' di Bologna Fiere ad accogliere - dal 18 al 23 novembre - la Davis Cup Final 8 2025. Ma senza il suo campione più atteso, Jannik Sinner. In vista dell'evento, il Capitano del Team Italia by Lavoropiù, Filippo Volandri, ha diramato le convocazioni ufficiali del quintetto azzurro che cercherà di conquistare il terzo titolo mondiale consecutivo, dopo la splendida doppietta centrata a Malaga nelle ultime due edizioni. "Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025 - spiega Volandri - La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra. 🔗 Leggi su Agi.it

