Sinner rinuncia alla Coppa Davis | ecco chi andrà al suo posto

Sportface.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sinner non scenderà in campo con l’Italia per la Coppa David: l’altoatesino dà forfait, ecco chi andrà al suo posto. Jannik Sinner ha preso una decisione: quest’anno non andrà in Coppa Davis con il resto dei suoi compagni e l’Italia dovrà fare a meno di lui. Ecco chi è stato chiamato al suo posto. Sinner non prende parte alla Coppa Davis: i convocati di Volandri. Volandri, pochi minuti fa, ha spiegato: “ Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra”. Non ci sarà perciò il campione azzurro per la Davis Cup Final 8 2025 che si terrà a Bologna. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

sinner rinuncia coppa davisSinner non parteciperà alla Coppa Davis, l'annuncio di Volandri: cosa è successo, i motivi della rinuncia e gli azzurri convocati - Le fasi finali della Coppa Davis si avvicinano ma la notizia fresca è che nell'Italia non ci sarà Jannik Sinner. Scrive ilgazzettino.it

sinner rinuncia coppa davisCoppa Davis, Jannik Sinner rinuncia alle Finals di Bologna - Il numero due al mondo "non ha dato la sua disponibilità per l'edizione 2025" come annunciato dal capitano Filippo Volandri in un comunicato stampa ... Scrive msn.com

sinner rinuncia coppa davisCoppa Davis 2025: Sinner rinuncia, Alcaraz e persino Zverev presenti. Il forfait di Jannik inguaia gli Azzurri - Alcaraz ha detto no all'Italia per le Finals 8 di Coppa Davis a Bologna e mette nei guai l'Italia: i convocati di Volandri. sport.virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sinner Rinuncia Coppa Davis