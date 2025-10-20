Sinner rinuncia alla Coppa Davis | ecco chi andrà al suo posto

Sinner non scenderà in campo con l’Italia per la Coppa David: l’altoatesino dà forfait, ecco chi andrà al suo posto. Jannik Sinner ha preso una decisione: quest’anno non andrà in Coppa Davis con il resto dei suoi compagni e l’Italia dovrà fare a meno di lui. Ecco chi è stato chiamato al suo posto. Sinner non prende parte alla Coppa Davis: i convocati di Volandri. Volandri, pochi minuti fa, ha spiegato: “ Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra”. Non ci sarà perciò il campione azzurro per la Davis Cup Final 8 2025 che si terrà a Bologna. 🔗 Leggi su Sportface.it

