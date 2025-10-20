Sinner rinuncia alla Coppa Davis Alcaraz in campo con la Spagna
Berrettini, Bolelli, Cobolli, Musetti e Vavassori. Sono questi i cinque tennisti azzurri convocati dal capitano non giocatore Filippo Volandri per l’impegno di Coppa Davis dell’Italia a Bologna il 18 novembre. Per il momento non c’è Jannik Sinner, anche se c’è ancora la possibilità che l’altoatesino cambi idea. Il regolamento consente infatti alle squadre di cambiare fino a tre giocatori della rosa fino ad una settimana dall’inizio della gara. Il numero uno azzurro sarà quindi Lorenzo Musetti. Sinner, protagonista assoluto delle ultime due edizioni della Coppa Davis vittoriose a Malaga nel 2023 e nel 2024, non ha chiuso ancora la porta e molto dipenderà dall’andamento delle ATP Finals di Torino, se Jannik dovesse vincere potrebbe rinnovare il duello con Carlos Alcaraz che invece fa parte della rosa dei convocati spagnoli, alla fiera di Bologna. 🔗 Leggi su Panorama.it
