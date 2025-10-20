Sinner non si ferma mai | dopo il Kings Six Slam è a Vienna In campo fra domani e mercoledì

L'altoatesino debutterà contro Altmaier, numero 51 al mondo: a Torino, poi, è già sicuro di presentarsi come testa di serie numero due al mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner non si ferma mai: dopo il Kings Six Slam è a Vienna. In campo fra domani e mercoledì

Sinner si è ritirato, Djokovic ha vomitato, Rune ha protestato. Intanto si ferma anche la Raducanu che abbandona a Wuhan per giramenti di testa

Sinner, campione in carica del torneo, esordirà ai quarti di finale contro Tsitsipas. Ma perché? Djokovic e Alcaraz accedono direttamente alle semifinali in quanto giocatori con il maggior numero vinti: 24 per Djokovic e 6 per Alcaraz. Sinner, invece, si ferma

Sinner non si ferma mai: dopo il Kings Six Slam è a Vienna. In campo fra domani e mercoledì - L'altoatesino debutterà contro Altmaier, numero 51 al mondo: a Torino, poi, è già sicuro di presentarsi come testa di serie numero due al mondo ... msn.com scrive

Quando gioca Sinner a Vienna dopo il Six Kings Slam: tre opzioni e tempi potenzialmente strettissimi - Dopo aver preso parte al Six Kings Slam 2025, torneo d'esibizione che vedrà l'ultimo atto domani a Riad, in Arabia Saudita, Jannik Sinner tornerà in ... Riporta oasport.it

Sinner dopo il Six Kings Slam: "Vorrei giocare così bene dappertutto" - Con Carlos c'è una grande amicizia fuori dal campo, per migliorare servono rivalità così". Riporta sport.sky.it