Sinner non parteciperà alle Finals di Coppa Davis

Lettera43.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner non sarà tra i protagonisti dell’Italia alle Finals di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Il capitano azzurro Filippo Volandri ha chiarito che il numero 2 del mondo, impegnato domani in Austria «non ha dato la sua disponibilità per il 2025», precisando però che «la Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra». Anche il presidente della Federazione, Angelo Binaghi, ha commentato la decisione definendola «una scelta che comprendiamo e rispettiamo» ma «per noi comunque molto dolorosa. Siamo certi che tornerà presto a indossare la maglia azzurra con la stessa passione e determinazione di sempre». 🔗 Leggi su Lettera43.it

sinner non parteciper224 alle finals di coppa davis

© Lettera43.it - Sinner non parteciperà alle Finals di Coppa Davis

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sinner parteciper224 finals coppaCoppa Davis, Jannik Sinner rinuncia alle Finals di Bologna - Il numero due al mondo "non ha dato la sua disponibilità per l'edizione 2025" come annunciato dal capitano Filippo Volandri in un comunicato stampa ... Lo riporta msn.com

sinner parteciper224 finals coppaSinner non parteciperà alla Coppa Davis, l'annuncio di Volandri: cosa è successo, i motivi della rinuncia e gli azzurri convocati - Le fasi finali della Coppa Davis si avvicinano ma la notizia fresca è che nell'Italia non ci sarà Jannik Sinner. Da msn.com

sinner parteciper224 finals coppaCoppa Davis, Jannik Sinner rinuncia alle Final Eight - Bologna è pronta ad abbracciare nuovamente la Coppa Davis, questa volta ospitandone la fase finale. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sinner Parteciper224 Finals Coppa