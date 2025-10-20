Sinner non parteciperà alle Finals di Coppa Davis
Jannik Sinner non sarà tra i protagonisti dell’Italia alle Finals di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Il capitano azzurro Filippo Volandri ha chiarito che il numero 2 del mondo, impegnato domani in Austria «non ha dato la sua disponibilità per il 2025», precisando però che «la Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra». Anche il presidente della Federazione, Angelo Binaghi, ha commentato la decisione definendola «una scelta che comprendiamo e rispettiamo» ma «per noi comunque molto dolorosa. Siamo certi che tornerà presto a indossare la maglia azzurra con la stessa passione e determinazione di sempre». 🔗 Leggi su Lettera43.it
