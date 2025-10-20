Sinner non parteciperà alla Coppa Davis l' annuncio di Volandri | ecco gli azzurri convocati

Ilmessaggero.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le fasi finali della Coppa Davis si avvicinano ma la notizia fresca è che nell'Italia non ci sarà Jannik Sinner. Il torneo in programma a Bologna nella Super Tennis Arena dal 18. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

sinner non parteciper224 alla coppa davis l annuncio di volandri ecco gli azzurri convocati

© Ilmessaggero.it - Sinner non parteciperà alla Coppa Davis, l'annuncio di Volandri: ecco gli azzurri convocati

