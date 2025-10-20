Sinner non parteciperà alla Coppa Davis l' annuncio di Volandri | ecco gli azzurri convocati
Le fasi finali della Coppa Davis si avvicinano ma la notizia fresca è che nell'Italia non ci sarà Jannik Sinner. Il torneo in programma a Bologna nella Super Tennis Arena dal 18. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Perclus de crampes à la jambe droite, Jannik Sinner a abandonné à 3-2 au troisième set (6-7 [3], 7-5, 3-2 ab.) contre Tallon Griekspoor au troisième tour du Masters de Shanghai. Le n°2 mondial ne pouvait quasiment plus marcher. L'Italien perd donc son titr - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner salta le finali di Coppa Davis con l’Italia: “Non ha dato la sua disponibilità” - Il numero due al mondo non figura tra i convocati dell'Italia per le Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre ... Riporta fanpage.it
Sinner rinuncia alla Davis. "Non ha dato la sua disponibilità" - Jannik Sinner non indosserà la maglia azzurra per le finali di Coppa Davis: l'altoatesino ha rinunciato a partecipare alla competizione ... ilgiornale.it scrive
Sinner non parteciperà alla Coppa Davis, l'annuncio di Volandri: ecco gli azzurri convocati - Le fasi finali della Coppa Davis si avvicinano ma la notizia fresca è che nell'Italia non ci sarà Jannik Sinner. Come scrive msn.com