Sinner non parteciperà alla Coppa Davis l' annuncio di Volandri | cosa è successo i motivi della rinuncia e gli azzurri convocati
Le fasi finali della Coppa Davis si avvicinano ma la notizia fresca è che nell'Italia non ci sarà Jannik Sinner. Il torneo in programma a Bologna nella Super Tennis Arena dal 18. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Perclus de crampes à la jambe droite, Jannik Sinner a abandonné à 3-2 au troisième set (6-7 [3], 7-5, 3-2 ab.) contre Tallon Griekspoor au troisième tour du Masters de Shanghai. Le n°2 mondial ne pouvait quasiment plus marcher. L'Italien perd donc son titr - facebook.com Vai su Facebook
Sinner non va in Coppa Davis. Volandri: “Non ha dato la sua disponibilità” - L’ufficialità della decisione del numero due al mondo è stata comunicata dal capitano dell’Italia di Coppa Davis, Filippo Volandri, nel diramare le convocaz ... Da dire.it
Coppa Davis, Jannik Sinner rinuncia alle Final Eight - Bologna è pronta ad abbracciare nuovamente la Coppa Davis, questa volta ospitandone la fase finale. msn.com scrive
Quest’anno Jannik Sinner non giocherà con l’Italia le finali di Coppa Davis di tennis - Jannik Sinner non giocherà con la Nazionale italiana le finali di Coppa Davis di tennis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre (a cui partecipano otto squadre). Si legge su ilpost.it