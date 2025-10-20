Sinner non l’ha digerita Cobolli trema | vendetta annunciata

Jannik Sinner può prendersi già la vendetta nei confronti di Flavio Cobolli: il numero 2 al mondo se l’è legata al dito. Jannik Sinner ha vinto nettamente la finale del Six Kings Slam contro Carlos Alcaraz e si è quindi confermato campione nel torneo di esibizione a Riad. Grazie a questo successo il campione italiano ha incassato all’incirca 5,5 milioni di euro: ora però bisognerà pensare anche a ottenere punti ATP per provare a lanciare l’assalto alla prima posizione nel ranking, attualmente occupata proprio da Alcaraz. La vittoria per 6-2 6-4 contro Carlos, arrivata in un’ora e 12 minuti, dà sicuramente grande fiducia a Sinner per affrontare al meglio le prossime sfide. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Sinner non l’ha digerita, Cobolli trema: vendetta annunciata

Altre letture consigliate

Superati i crampi e digerita la delusione, Jannik Sinner ha lasciato nella mattinata cinese Shanghai per far ritorno in Europa, nella sua residenza a Montecarlo - facebook.com Vai su Facebook

Sinner agli ottavi degli US Open: Shapovalov battuto in quattro set - Lorenzo Musetti si aggiudica il derby azzurro sul Louis Armstrong contro l'amico Cobolli, costretto al ritiro all'inizio del terzo set per un problema al braccio destro. Da sport.sky.it

Us Open, Sinner batte Shapovalov 5-7 6-4 6-3 6-3 e va agli ottavi - Il numero uno al mondo supera Denis Shapovalov in 3 ore e 11 minuti: quattro set combattuti che hanno visto l'azzurro più in difficoltà nelle prime ... Segnala ansa.it

Il papà-coach di Cobolli: "Laver Cup emozione per Flavio. Sinner e Musetti spingono a dare il meglio" - Stefano Cobolli lo racconta all’Adnkronos da San Francisco: "Di sicuro è un'emozione, ci si ritrova in squadra con campioni e capitani che hanno fatto la ... adnkronos.com scrive