Sinner non giocherà in Coppa Davis è ufficiale
Bologna, 20 ottobre 2025 – Jannik Sinner non giocherà alle final eight di Coppa Davis, in programma dal 18 novembre a Bologna. L'ufficialità del forfait del numero due al mondo è stata comunicata da Filippo Volandri. "Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra”, è la dichiarazione del capitano dell’Italia. . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
