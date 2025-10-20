Sinner non giocherà in Coppa Davis è ufficiale

Sport.quotidiano.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 20 ottobre 2025 –  Jannik Sinner non giocherà alle final eight di Coppa Davis, in programma dal 18 novembre a Bologna. L'ufficialità del forfait del numero due al mondo è stata comunicata da  Filippo Volandri. "Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra”, è la dichiarazione del capitano dell’Italia. . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

sinner non giocher224 in coppa davis 232 ufficiale

© Sport.quotidiano.net - Sinner non giocherà in Coppa Davis, è ufficiale

Argomenti simili trattati di recente

sinner giocher224 coppa davisJannik Sinner salta le finali di Coppa Davis con l’Italia: “Non ha dato la sua disponibilità” - Il numero due al mondo non figura tra i convocati dell'Italia per le Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre ... Si legge su fanpage.it

sinner giocher224 coppa davisSinner rinuncia alla Davis. "Non ha dato la sua disponibilità" - Jannik Sinner non indosserà la maglia azzurra per le finali di Coppa Davis: l'altoatesino ha rinunciato a partecipare alla competizione ... Scrive ilgiornale.it

sinner giocher224 coppa davisSinner non parteciperà alla Coppa Davis, l'annuncio di Volandri: ecco gli azzurri convocati - Le fasi finali della Coppa Davis si avvicinano ma la notizia fresca è che nell'Italia non ci sarà Jannik Sinner. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sinner Giocher224 Coppa Davis