Bologna, 20 ottobre 2025 – Jannik Sinner non giocherà alle Final Eight di Coppa Davis, in programma dal 18 novembre a Bologna. L'ufficialità del forfait del numero due al mondo è stata comunicata da Filippo Volandri. "Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra”, è la dichiarazione del capitano dell’Italia, che ha reso nota anche la rosa dei convocati. Del quintetto azzurro faranno parte i singolaristi Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, e i doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner non giocherà in Coppa Davis, è ufficiale. Chi sono i convocati azzurri