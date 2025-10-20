Sinner niente Finals di Coppa Davis | Scelta difficile Ma una settimana in più per preparare l’Australian Open pesa

Jannik Sinner non giocherà le Finals di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Lo annuncia il Capitano azzurro di Davis Filippo Volandri: “Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025 – spiega il 44enne livornese a Supertennis -. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra”. Volandri avrà comunque la possibilità di cambiare fino a 3 giocatori della rosa e le convocazioni definitive verranno annunciate solo una settimana prima dell’inizio del torneo (18 novembre). Al momento, in lista ci sono Berrettini, Bolelli, Cobolli, Musetti e Vavassori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

