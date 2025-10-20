Sinner niente Finals di Coppa Davis per ora Binaghi | Rispettiamo la sua decisione

(Adnkronos) – Jannik Sinner non giocherà le Finals di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Lo annuncia il Capitano azzurro di Davis Filippo Volandri: "Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025 – spiega il 44enne livornese a Supertennis -. La Coppa Davis è, e resterà, sempre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com