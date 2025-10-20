Sinner la racchetta d’oro vinta al Six Kings Slam fa parlare di sé | il suo valore è pazzesco
Jannik Sinner è tornato a giocare e a vincere una finale contro Carlos Alcaraz: al Six Kings Slam non c’è stata storia, ma a far parlare più di tutto è stata la racchetta d’oro dal valore incredibile. Jannik Sinner è tornato in campo e, nel tennis indoor, ha dimostrato ancora una volta di essere (quasi) ingiocabile. Non a caso al Six Kings Slam ha giocato e vinto in finale contro Carlos Alcaraz. Il montepremi per l’italiano è stato decisamente alto ma a far parlare moltissimo è stata anche la racchetta d’oro ricevuta subito dopo la conquista del torneo. Sinner, quanto vale la racchetta d’oro del Six Kings Slam? Valore da capogiro. 🔗 Leggi su Sportface.it
