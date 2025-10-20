Sinner la notizia che non avremmo mai voluto sentire! Che botta

– Jannik Sinner, attuale numero 2 del ranking mondiale, ha deciso di non prendere parte alla prossima fase finale della Coppa Davis, che si terrà a Bologna dal 19 novembre. Dopo una stagione ricca di successi, culminata con due titoli Slam e altrettante finali raggiunte, il talento altoatesino ha scelto di non rispondere alla convocazione della Nazionale italiana. . La notizia, che già circolava nell’ambiente tennistico dopo la sua partecipazione all’esibizione di Riad, è stata confermata ufficialmente dal capitano della squadra, Filippo Volandri. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sinner, la notizia che non avremmo mai voluto sentire! Che botta

Leggi anche questi approfondimenti

Le fasi finali della Coppa Davis si avvicinano ma la notizia fresca è che nell'Italia non ci sarà Jannik Sinner. Il torneo in programma a Bologna nella Super Tennis Arena dal 18 al 23 novembre vedrà la partecipazione di 5 tennisti italiani ma tra questi non figura - facebook.com Vai su Facebook

Le parole di Jannik Sinner dopo l’esordio a Pechino La notizia completa: https://supertennis.tv/News/Atp/atp-pechino-sinner-parole-post-vittoria-esordio-cilic… - X Vai su X

Jo-Wilfried Tsonga critica il dominio di Alcaraz e Sinner: “Avrei voluto vederli ai miei tempi” - Seguono un po' questo filone i pensieri di alcuni ex tennisti del circuito, che si sono trovati a commentare questa particolare ... Come scrive oasport.it

Jannik Sinner: “Coi soldi del tennis ho avuto meno pressione. Eravamo stretti, non ce l’avrei fatta” - Jannik Sinner dopo la vittoria al Six Kings Slam è tornato a parlare dei suoi primi guadagni nel tennis. Come scrive fanpage.it

Sinner, slitta il debutto a Shanghai: data e l'avversario Altmaier dell'azzurro - Il tennista italiano reduce dal trionfo nell'Atp 500 di Pechino, agli Shanghai masters gioca domani sabato. Lo riporta msn.com