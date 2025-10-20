Sinner e la Davis bocche da fuoco pronte a colpire | agli storici detrattori si aggiungono gli smemorati

La notizia era nell'aria da settimane, ma l'ufficialità ne cambia completamente il peso specifico. Jannik Sinner non sarà la guida spirituale e tecnica (soprattutto tecnica) della Nazionale italiana che si appresta a partecipare alla nuova edizione Coppa Davis con i galloni di squadra campione in carica (per due anni consecutivi). La lotta alla conquista della terza Insalatiera di fila si fa subito.

