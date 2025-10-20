Sinner e il rifiuto della Davis | Vinta già due volte ma è una decisione sofferta

«È stata una decisione non semplice, ma dopo Torino l’obiettivo è partire col piede giusto in Australia, Non sembra, ma una settimana di preparazione in quel periodo può fare la differenza. La Coppa Davis l’abbiamo vinta nel 2023 e nel 2024 e questa volta abbiamo deciso così con il mio team ». Lo ha detto Jannik Sinner a Sky Sport, in merito alla scelta di rinunciare alle finali di Davis. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sinner e il rifiuto della Davis: “Vinta già due volte, ma è una decisione sofferta”

