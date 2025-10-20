Sinner e il no alla Davis | Averla vinta due volte ha avuto un peso Mi serve più riposo

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vienna, dove esordirà domani, il numero 2 al mondo spiega la sua scelta: "È importante partire bene nel 2026, una settimana in più, cambia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sinner e il no alla davis averla vinta due volte ha avuto un peso mi serve pi249 riposo

© Gazzetta.it - Sinner e il no alla Davis: "Averla vinta due volte ha avuto un peso. Mi serve più riposo"

