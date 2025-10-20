Sinner dice no alla Davis la Federazione | Scelta dolorosa ma il gruppo è pronto

Jannik Sinner, due volte campione in carica e numero 2 del ranking mondiale, non farà parte del quintetto azzurro convocato per la Final 8 di Coppa Davis, in programma dal 18 novembre nella SuperTennis Arena di BolognaFiere. La Federazione Italiana Tennis e Padel ha reso nota la lista ufficiale dei convocati, dalla quale emerge l’assenza della stella altoatesina, impegnata a gestire una stagione estenuante e a prepararsi per il 2026. Al suo posto, il capitano Filippo Volandri punta su un gruppo affiatato: Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori. La decisione di Sinner non arriva del tutto inattesa. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Sinner dice “no” alla Davis, la Federazione: “Scelta dolorosa, ma il gruppo è pronto”

Altre letture consigliate

Jannik Sinner conquista la Six Kings Slam 2025 a Riyad battendo Alcaraz in finale. “La mentalità fa la differenza”, dice l’azzurro, che punta a essere ricordato come una brava persona. ? - facebook.com Vai su Facebook

Sinner dice addio all'obiettivo numero 1? Il ritiro a Shanghai complica i piani https://ilfattoquotidiano.it/2025/10/06/sinner-alcaraz-nuova-classifica-oggi-ranking-atp-news/8150447/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=175 - X Vai su X

Jannik Sinner, perché dice no alla Coppa Davis: "Una scelta difficile ma..." - E l'Insalatiera stavolta non è nei suoi primi pensieri. Come scrive iltempo.it

Sinner dice no alla Coppa Davis, il tennista: «Scelta difficile, ma ho vinto già due volte». Le parole di Filippo Volandri e chi sono gli azzurri convocati - 2 del mondo non è stato chiamato da Filippo Volandri per le finali di Coppa Davis di Bologna a novembre. Da msn.com

Sinner: “Rinunciare alla Coppa Davis una scelta difficile”. I due motivi del no a Volandri: le sue parole - Jannik Sinner non sarà al via delle Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Come scrive ilfattoquotidiano.it