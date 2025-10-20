Sinner dice no alla Coppa Davis Volandri | Non ha dato la sua disponibilità

Stavolta si va senza il numero due del mondo. Niente Jannik Sinner in Coppa Davis. Toccherà a Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori giocarsi la Final 8 che si svolgerà dal 18 al 23 novembre sul veloce indoor di Bologna. L’ufficialità della decisione è stata comunicata dal capitano dell’Italia, Filippo Volandri: “Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025”. “La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra. Nel frattempo, posso contare su un gruppo pronto a lottare e a dare tutto per la maglia azzurra; a Bologna, sarà ancora una volta un’entusiasmante avventura, conosco il valore di questi ragazzi e sono sicuro che il futuro ci regalerà nuove grandi soddisfazioni”, ha detto il capitano azzurro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

