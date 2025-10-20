Sinner dice no alla Coppa Davis | Una scelta difficile ma Il vero motivo

C'è dell'altro oltre l'azzurro. E l'Insalatiera stavolta non è nei suoi primi pensieri. Jannik Sinner, reduce dal trionfo a peso d'oro nella Six Kings Clam in Arabia Saudita, non ha dato la sua disponibilità per la prossima Coppa Davis, che scatterà il 18 novembre a Bologna. Protagonista assoluto delle ultime due edizioni vittoriose a Malaga nel 2023 e nel 2024, l'altoatesino chiude, al momento, la porta anche se molto dipenderà dall'andamento delle Atp Finals di Torino. Una stagione lunga e logorante anche dal punto di vista mentale, segnata dal rientro in campo dopo i tre mesi di stop per il noto caso clostebol, e una ritrovata forma da mantenere, custodire e migliorare ancora in vista del 2026 devono aver inciso sulla scelta di Sinner, stella del tennis mondiale che ha diviso gioie e onori di un 2025 ad altissima tensione emotiva con Carlos Alcaraz che invece alla fiera di Bologna ci sarà, facendo parte della rosa dei convocati spagnoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sinner dice no alla Coppa Davis: "Una scelta difficile ma...". Il vero motivo

