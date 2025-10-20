Sinner dice no alla Coppa Davis | Una scelta difficile ma Il vero motivo

Iltempo.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è dell'altro oltre l'azzurro. E l'Insalatiera stavolta non è nei suoi primi pensieri. Jannik Sinner, reduce dal trionfo a peso d'oro nella Six Kings Clam in Arabia Saudita, non ha dato la sua disponibilità per la prossima Coppa Davis, che scatterà il 18 novembre a Bologna. Protagonista assoluto delle ultime due edizioni vittoriose a Malaga nel 2023 e nel 2024, l'altoatesino chiude, al momento, la porta anche se molto dipenderà dall'andamento delle Atp Finals di Torino. Una stagione lunga e logorante anche dal punto di vista mentale, segnata dal rientro in campo dopo i tre mesi di stop per il noto caso clostebol, e una ritrovata forma da mantenere, custodire e migliorare ancora in vista del 2026 devono aver inciso sulla scelta di Sinner, stella del tennis mondiale che ha diviso gioie e onori di un 2025 ad altissima tensione emotiva con Carlos Alcaraz che invece alla fiera di Bologna ci sarà, facendo parte della rosa dei convocati spagnoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

sinner dice no alla coppa davis una scelta difficile ma il vero motivo

© Iltempo.it - Sinner dice no alla Coppa Davis: "Una scelta difficile ma...". Il vero motivo

Approfondisci con queste news

sinner dice no coppaJannik Sinner, perché dice no alla Coppa Davis: "Una scelta difficile ma..." - E l'Insalatiera stavolta non è nei suoi primi pensieri. Lo riporta iltempo.it

sinner dice no coppaSinner dice no alla Coppa Davis, Volandri: "Non ha dato la disponibilità" - Il campione azzurro non è stato chiamato per le finali di Coppa Davis a Bologna. Riporta msn.com

sinner dice no coppaSinner dice no alla Coppa Davis, il tennista: «Scelta difficile, ma ho vinto già due volte». Le parole di Filippo Volandri e chi sono gli azzurri convocati - 2 del mondo non è stato chiamato da Filippo Volandri per le finali di Coppa Davis di Bologna a novembre. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sinner Dice No Coppa