Dopo aver vinto il Six Kings Slam battendo in finale il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, domani inizia l’avventura di Jannik Sinner nell’ ATP500 di Vienna. L’altoatesino è la testa di serie numero uno del torneo e sulla sua strada per gli ottavi troverà il tedesco Daniel Altmaier. Al di là della conquista di un trofeo comunque prestigioso, il tennista di San Candido cerca di incamerare punti per avvicinarsi ad Alcaraz. Oggi, nell’aggiornamento del ranking ATP non ci saranno particolari scossoni. Lo spagnolo resta a 11340 punti mentre l’italiano si ferma a quota 10000. Un gap che non potrebbe colmarsi neppure se Sinner (nella foto) vincesse questo torneo, anche se la distanza scenderebbe sotto quota mille e a quel punto sarebbe già il Master 1000 di Parigi, al quale sono entrambi iscritti, potrebbe diventare decisivo per un nuovo contro sorpasso, così come potrebbero esserlo le ATP Finals di Torino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner, corsa su Alcaraz. Idea sorpasso da Vienna