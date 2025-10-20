Sinner corsa su Alcaraz Idea sorpasso da Vienna
Dopo aver vinto il Six Kings Slam battendo in finale il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, domani inizia l’avventura di Jannik Sinner nell’ ATP500 di Vienna. L’altoatesino è la testa di serie numero uno del torneo e sulla sua strada per gli ottavi troverà il tedesco Daniel Altmaier. Al di là della conquista di un trofeo comunque prestigioso, il tennista di San Candido cerca di incamerare punti per avvicinarsi ad Alcaraz. Oggi, nell’aggiornamento del ranking ATP non ci saranno particolari scossoni. Lo spagnolo resta a 11340 punti mentre l’italiano si ferma a quota 10000. Un gap che non potrebbe colmarsi neppure se Sinner (nella foto) vincesse questo torneo, anche se la distanza scenderebbe sotto quota mille e a quel punto sarebbe già il Master 1000 di Parigi, al quale sono entrambi iscritti, potrebbe diventare decisivo per un nuovo contro sorpasso, così come potrebbero esserlo le ATP Finals di Torino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
IMPLACABILE In Arabia Saudita Sinner travolge Djokovic al Six Kings Slam di Riyadh! 6-4 6-2 in poco più di un’ora! ? Novak: “Jannik sembrava un treno in corsa”. Prossima fermata: la finale con Carlos Alcaraz! Sarà spettacoloooooo #ItaliaTeam - facebook.com Vai su Facebook
IMPLACABILE In Arabia Saudita Sinner travolge Djokovic al Six Kings Slam di Riyadh! 6-4 6-2 in poco più di un’ora! ? Novak: “Jannik sembrava un treno in corsa”. Prossima fermata: la finale con Carlos Alcaraz! Sarà spettacoloooooo #ItaliaTeam - X Vai su X
Sinner, corsa su Alcaraz. Idea sorpasso da Vienna - Dopo aver vinto il Six Kings Slam battendo in finale il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, domani inizia l’avventura di Jannik Sinner nell’ATP500 di Vienna. Si legge su sport.quotidiano.net
Sinner-Alcaraz 6-2, 6-4 in 1h e 12'. L'azzurro è il re di Riad per la seconda volta - Campo veloce, l'azzurro si aggiudica il primo set in soli 27’ di gioco. Da msn.com
Djokovic si inchina a Sinner: “Un treno in corsa, spacca la palla. Mi ha preso a calci nel c… Scusate tifosi, è colpa sua” - Il serbo si arrende all'azzurro nella semifinale del Six Kings Slam. Si legge su ilfattoquotidiano.it