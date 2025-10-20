Sinner che mira! Il suo allenamento a Vienna è tutto particolare

Durante un allenamento a Vienna, dove parteciperà al prossimo torneo, Jannik Sinner, fresco vincitore dello Six Kings Slam, allena la smorzata cercando di fare centro. in due bidoni!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, che mira! Il suo allenamento a Vienna è tutto particolare...

Sinner c'è, e scalda i motori: allenamento col mancino Vasamì per prepararsi a Shelton - Jannik Sinner è pronto a tornare in azione: il numero uno al mondo dopo le preoccupazioni di ieri per il suo gomito, sottoposto a controlli che hanno portato buone notizie, ha confermato l’allenamento ... Lo riporta gazzetta.it

Sinner si ritira da Wimbledon? I dubbi dopo l'infortunio al gomito: dall'allenamento annullato al match spostato dal Centrale al campo 1 - rinuncia che gli organizzatori, in perfetto english style, l’hanno programmato sul Campo 1, anziché sul Centre Court, come spetterebbe al re della ... Scrive ilmessaggero.it

Sinner e Berrettini, l'allenamento sfiancante tra racchetta e calcio-tennis - Prosegue l'avvicinamento di Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati, ultima e unica tappa prima del tanto atteso US Open. Da corrieredellosport.it