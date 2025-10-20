Sinner-Altmeier inizia a Vienna la rincorsa di Jannik | il pronostico

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo a Riad nel torneo di esibizione contro lo spagnolo, torna in campo l'azzurro nell'Atp 500 che ha già vinto nel 2023. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sinner altmeier inizia a vienna la rincorsa di jannik il pronostico

© Gazzetta.it - Sinner-Altmeier, inizia a Vienna la rincorsa di Jannik: il pronostico

Altre letture consigliate

sinner altmeier inizia viennaPRONOSTICO SINNER-ALTMEIER QUOTE - Altmeier quote analisi statistiche precedenti sedicesimi finale Atp 500 Vienna in programma martedì 21 ottobre alle ore 13 ... Scrive gazzetta.it

sinner altmeier inizia viennaQuando torna in campo Sinner. Il tabellone dell'Atp 500 di Vienna: orario e dove vedere la sfida con Altmaier - Dopo la vittoria contro Carlos Alcaraz nell'esibizione del Six Kings Slam, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo all'Atp 500 di Vienna - Secondo corrieredellumbria.it

sinner altmeier inizia viennaQuando gioca Sinner contro Altmaier all’ATP Vienna: data e orario dell’incontro - Jannik Sinner sfiderà Daniel Altmaier nel primo turno del torneo ATP 500 di Vienna. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Altmeier Inizia Vienna