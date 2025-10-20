Sinner-Altmeier inizia a Vienna la rincorsa di Jannik | il pronostico
Dopo il successo a Riad nel torneo di esibizione contro lo spagnolo, torna in campo l'azzurro nell'Atp 500 che ha già vinto nel 2023. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
La finale del Six Kings Slam va a Jannik Sinner. Alcaraz sconfitto in due set. La prossima partita del campione italiano sarà all'Atp 500 di Vienna, dal 20 al 26 ottobre. Sinner debutterà contro il tedesco Altmaier. A Riad, oltre a 6 milioni, ha vinto anche una racc - facebook.com Vai su Facebook
Atp Vienna, sorteggiato il tabellone: #Sinner debutterà contro il tedesco #Altmaier - X Vai su X
PRONOSTICO SINNER-ALTMEIER QUOTE - Altmeier quote analisi statistiche precedenti sedicesimi finale Atp 500 Vienna in programma martedì 21 ottobre alle ore 13 ... Scrive gazzetta.it
Quando torna in campo Sinner. Il tabellone dell'Atp 500 di Vienna: orario e dove vedere la sfida con Altmaier - Dopo la vittoria contro Carlos Alcaraz nell'esibizione del Six Kings Slam, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo all'Atp 500 di Vienna - Secondo corrieredellumbria.it
Quando gioca Sinner contro Altmaier all’ATP Vienna: data e orario dell’incontro - Jannik Sinner sfiderà Daniel Altmaier nel primo turno del torneo ATP 500 di Vienna. Riporta fanpage.it