Sinner-Altmaier | data orario e dove vedere il debutto di Jannik a Vienna

Webmagazine24.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo. Dopo il ricco successo nel Six Kings Slam, torneo con cui si è assicurato 6 milioni di dollari, l'azzurro debutta a Vienna contro il tedesco Daniel Altmaier, numero 51 del mondo, affrontato poche settimane fa nel primo turno del Masters 1000 di Shanghai.

