Sinner-Alcaraz scoppia il caso dopo Riad | bufera nel tennis

Dopo la finale di Riad al Six Kings Slam tra Sinner e Alcaraz, scoppia un vero e proprio caso nel mondo del tennis. A Riad si è appena conclusa una delle finali più attese dell’anno, eppure la vittoria di Jannik Sinner non è l’unico motivo per cui tutti parlano di lui. Il campione azzurro ha battuto Carlos Alcaraz in due set netti, confermando il trionfo dell’anno scorso e portando a casa il titolo per la seconda volta consecutiva. Un successo limpido, di quelli che non lasciano spazio a dubbi o interpretazioni. Eppure, nonostante la festa per l’ennesimo trionfo, qualcosa sembra essersi incrinato attorno al Six Kings Slam, il torneo-esibizione che mette di fronte i sei giocatori più forti del circuito. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

