Sinner-Alcaraz scoppia il caso dopo Riad | bufera nel tennis
Dopo la finale di Riad al Six Kings Slam tra Sinner e Alcaraz, scoppia un vero e proprio caso nel mondo del tennis. A Riad si è appena conclusa una delle finali più attese dell’anno, eppure la vittoria di Jannik Sinner non è l’unico motivo per cui tutti parlano di lui. Il campione azzurro ha battuto Carlos Alcaraz in due set netti, confermando il trionfo dell’anno scorso e portando a casa il titolo per la seconda volta consecutiva. Un successo limpido, di quelli che non lasciano spazio a dubbi o interpretazioni. Eppure, nonostante la festa per l’ennesimo trionfo, qualcosa sembra essersi incrinato attorno al Six Kings Slam, il torneo-esibizione che mette di fronte i sei giocatori più forti del circuito. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
News recenti che potrebbero piacerti
Durante la premiazione della finale del Six Kings Slam vinta da Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, c’è stato un momento particolare. A un certo punto, lo spagnolo si è ricordato di qualcosa da fare, imitato subito anche dal campione azzurro - facebook.com Vai su Facebook
Siete d'accordo con la provocazione di Tsonga? $EurosportTennis $Sinner $Alcaraz - X Vai su X
Sinner e Alcaraz favoriti dai tornei, la teoria di Federer riceve una secca smentita ma dopo Shanghai scoppia la polemica - La teoria di Federer, rimbalzata anche da Zverev, su un favoritismo nei confronti di Sinner e Alcaraz viene smentita ma dopo Shanghai scoppia la polemica ... Segnala sport.virgilio.it
Alcaraz e lo strano elogio a Sinner: "Mi fa arrabbiare, sembra che giochi a ping pong..." - Le parole del numero uno al mondo dopo la seconda sconfitta consecutiva in finale con Jannik al Six Kings Slam dimostrano che tra loro due c'è un gran bel rapporto. Si legge su msn.com
Sinner batte Alcaraz e trionfa nel Six Kings Slam: Jannik porta a casa 6 milioni di dollari - Il fuoriclasse azzurro batte lo spagnolo e si conferma campione a Riad, nel ricchissimo torneo arabo. Riporta msn.com