Sinner a Vienna 2025 quando gioca? Orari dove vederla e contro chi
Archiviata la ricca esibizione saudita, si torna a fare sul serio. Jannik Sinner, fresco vincitore del Six Kings Slam contro Carlos Alcaraz, martedì 21 ottobre debutterà nel torneo Atp 500 di Vienna 2025. Sarà per lui un ritorno a due anni dall’ultima volta, quando nel 2023 sollevò la coppa vincendo il suo allora decimo titolo in carriera. Dall’altra parte della rete troverà un avversario battuto pochi giorni prima al Masters 1000 di Shanghai: si tratta del tedesco Daniel Altmaier, ora numero 51 del ranking. Il match sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e Tennis Tv. 🔗 Leggi su Lettera43.it
