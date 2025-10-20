Sinner a Vienna 2025 quando gioca? Orari dove vederla e contro chi

Lettera43.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Archiviata la ricca esibizione saudita, si torna a fare sul serio. Jannik Sinner, fresco vincitore del Six Kings Slam contro Carlos Alcaraz, martedì 21 ottobre debutterà nel torneo Atp 500 di Vienna 2025. Sarà per lui un ritorno a due anni dall’ultima volta, quando nel 2023 sollevò la coppa vincendo il suo allora decimo titolo in carriera. Dall’altra parte della rete troverà un avversario battuto pochi giorni prima al Masters 1000 di Shanghai: si tratta del tedesco Daniel Altmaier, ora numero 51 del ranking. Il match sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e Tennis Tv. 🔗 Leggi su Lettera43.it

sinner a vienna 2025 quando gioca orari dove vederla e contro chi

© Lettera43.it - Sinner a Vienna 2025, quando gioca? Orari, dove vederla e contro chi

News recenti che potrebbero piacerti

sinner vienna 2025 giocaSinner all'ATP 500 di Vienna: quando gioca, orari e tabellone - L'altoatesino dopo la vittoria contro Alcaraz al torneo esibizione a Riad, cerca conferme in vista delle Finals di Torino ... Secondo tg.la7.it

sinner vienna 2025 giocaJannik Sinner al Vienna Open 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis ATP - Sul cemento della Wiener Stadthalle, l'altoatesino fa il suo rientro in Europa dopo lo swing asiatico (in ... Si legge su olympics.com

sinner vienna 2025 giocaQuando gioca Sinner contro Altmaier all’ATP Vienna: data e orario dell’incontro - Jannik Sinner sfiderà Daniel Altmaier nel primo turno del torneo ATP 500 di Vienna. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Vienna 2025 Gioca