Sindacato europeo dei lavoratori | Provvedimenti del Governo minacciano dignità e sicurezza economica delle famiglie

La C.S.L.E. annuncia la mobilitazione nazionale contro i provvedimenti su pignoramenti, decurtazioni delle tredicesime e aumento dell’età pensionabile. La Confederazione Sindacale Lavoratori Europei (C.S.L.E.) esprime profonda preoccupazione per le recenti decisioni del Governo relative ai. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Altre letture consigliate

#Gaza Come #Fiom faremo la nostra parte, a partire dallo che è di tutte e tutti. Dobbiamo aprire un varco con il sindacato europeo per contro il riarmo, contro la militarizzazio - facebook.com Vai su Facebook

Grecia, la giornata lavorativa di 13 ore è legge (per 37 giorni all’anno con 40% in più di paga): protestano sindacati e opposizioni - Secondo il governo di Kyriakos Mitsotakis, la misura offre nuove opportunità a chi desidera guadagnare di più. Da msn.com

Sciopero generale dichiarato illegittimo: cosa rischiano lavoratori e sindacati - Il Garante ha dichiarato illegittimo lo sciopero del 3 ottobre per mancato preavviso. tgcom24.mediaset.it scrive

Sciopero illegittimo, cosa rischiano lavoratori e sindacati: multe e sanzioni - Lo sciopero generale della giornata del 3 ottobre stimola il dibattito pubblico, ma lavoratori e sindacati rischiano sanzioni e conseguenze ... Scrive quifinanza.it